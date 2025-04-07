Назван следующий соперник Александра Шлеменко

Звёздный российский ветеран MMA Александр Шлеменко выступит на турнире RCC 22, который состоится 31 мая в Екатеринбурге. Соперником должен стать белорус Владислав «Белаз» Ковалев. Об этом сообщил глава RCC Николай Клименко.

«Можно сказать, что бой Шлеменко и Белаза перешёл в статус разработки. Скоро бойцы получат контракты, чтобы их подписать», — приводит слова Клименко пресс-служба RCC.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре, Шлеменко победил раздельным судейским решение соотечественника Анатолия Токова. Ковалев в мае на URAL FC 7 победил техническим нокаутом бразильца Дугласа Рибейро.