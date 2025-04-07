Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Назван следующий соперник Александра Шлеменко

Назван следующий соперник Александра Шлеменко
Комментарии

Звёздный российский ветеран MMA Александр Шлеменко выступит на турнире RCC 22, который состоится 31 мая в Екатеринбурге. Соперником должен стать белорус Владислав «Белаз» Ковалев. Об этом сообщил глава RCC Николай Клименко.

«Можно сказать, что бой Шлеменко и Белаза перешёл в статус разработки. Скоро бойцы получат контракты, чтобы их подписать», — приводит слова Клименко пресс-служба RCC.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре, Шлеменко победил раздельным судейским решение соотечественника Анатолия Токова. Ковалев в мае на URAL FC 7 победил техническим нокаутом бразильца Дугласа Рибейро.

Материалы по теме
Шлеменко готов подраться дважды за один вечер. Александр назвал возможных соперников
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android