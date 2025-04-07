Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от боя Чендлер — Пимблетт

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем бое в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Майклом Чендлером и британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится на турнире UFC 214.

«Бой Пэдди и Чендлера очень интересен. Майкл Чендлер – гангстер, он принял этот бой. Если он побьёт Пэдди, это будет большая победа. Некоторые люди решат иначе, но Пэдди чертовски обученный. То, что он сделал с Бобби Грином, очень впечатляет.

Чендлер – зверь, как и Пэдди. Пэдди хочет подняться в рейтинге. Как по мне, этот бой имеет смысл. Даже и не знаю, кто победит. Думаю, это будет очень конкурентно», — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.