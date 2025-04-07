Немков: бой с Ганом будет тяжёлым для Павловича

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков высказался о возможном поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между россиянином Сергеем Павловичем и французом Сирилем Ганом.

«Если поединок Павловича и Гана состоится, то это будет тяжёлый бой для Сергея. Сириль Ган хорошо работает вторым номером, двигается на ногах. Француз бьёт руками и ногами, он очень подвижный, его тяжело поймать. Сергей может выиграть, у него очень сильный удар, нокаутирующая мощь. Павлович может закончить поединок с любым досрочно, в любую минуту.

Сергей может хорошо подготовиться к бою с французом. Проблемы Павловича, когда он дрался с Александром Волковым, в том, что тот кардинально поменял тактику в бою, и это стало неожиданностью для Сергея. Сириль может скопировать работу Волкова – постоянно передвигаться на ногах и бить навстречу», — приводит слова Немкова издание MMA.Metaratings.ru.

В своем последнем бою на UFC 310 в декабре Ган победил раздельным судейским решением россиянина Александра Волкова. Павлович в феврале на UFC Fight Night 250 одолел единогласным решением суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.