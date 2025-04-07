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Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Волкановски — Лопес

Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Волкановски — Лопес
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Бывший чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем поединке за титул организации в полулёгком весе (до 65 кг) между соотечественником Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом, который состоится на турнире UFC 314.

«Не могу дождаться боя Волкановски — Лопес. Я ставлю на Алекса. Хотя нет понимания, каким Алекс выйдет в клетку. Все говорят о его поражении от Махачева и о его возрасте. Называть его старым — глупость, он всё ещё элитный боец.

Если Волкановски будет драться так же, как в первом бою с Махачевым, то вернёт себе титул. Такая версия Волка побьёт Лопеса и станет чемпионом», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

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