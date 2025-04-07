«Утро не доброе». Махачев показал, как Хабиб отчитывает подопечных за нарушение дисциплины

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев показал, как его друг и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов отчитывает подопечных за нарушение спортивной дисциплины во время сборов.
Хабиб Нурмагомедов. Понедельник, вторник, среда. Три дня вы дежурные. Тагир, не будут приходить, в следующий раз ты сам будешь дежурить. Ты понял меня? Ты для чего их на время оставил?
Уланбеков. Я не знаю, я же сказал, они пришли, а я…
Хабиб Нурмагомедов. Подожди, почему не пришли?
Уланбеков. Проспали.
Хабиб Нурмагомедов. А ты почему проспал?
Уланбеков. Почему я не могу проспать?
Хабиб Нурмагомедов. А что входит у старшего дежурного [в обязанности]?
Уланбеков. Следить за ними.
Хабиб Нурмагомедов. А что ты сделал, чтобы проследить за ними?
Уланбеков. Они проспали — они наказаны.
Махачев (комментирует со стороны. — Прим. «Чемпионата»). С утра чё за кипиш. Усман, понять и простить?
Усман Нурмагомедов. Здесь не прощают.