«Утро не доброе». Махачев показал, как Хабиб отчитывает подопечных за нарушение дисциплины

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев показал, как его друг и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов отчитывает подопечных за нарушение спортивной дисциплины во время сборов.

Хабиб Нурмагомедов. Понедельник, вторник, среда. Три дня вы дежурные. Тагир, не будут приходить, в следующий раз ты сам будешь дежурить. Ты понял меня? Ты для чего их на время оставил?

Уланбеков. Я не знаю, я же сказал, они пришли, а я…

Хабиб Нурмагомедов. Подожди, почему не пришли?

Уланбеков. Проспали.

Хабиб Нурмагомедов. А ты почему проспал?

Уланбеков. Почему я не могу проспать?

Хабиб Нурмагомедов. А что входит у старшего дежурного [в обязанности]?

Уланбеков. Следить за ними.

Хабиб Нурмагомедов. А что ты сделал, чтобы проследить за ними?

Уланбеков. Они проспали — они наказаны.

Махачев (комментирует со стороны. — Прим. «Чемпионата»). С утра чё за кипиш. Усман, понять и простить?

Усман Нурмагомедов. Здесь не прощают.