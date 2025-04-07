«За настоящую Ирландию». Макгрегор анонсировал важное обращение к соотечественникам

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор анонсировал важное обращение к своим соотечественникам, намекнув на то, что оно может иметь политический характер.

«Ирландия, в то время как наша правительственная элита играет в шашки, я играю в шахматы. Очень скоро сделаю большое публичное объявление с трибуны в прямом эфире. Будьте готовы. Стойте на своём. За настоящую Ирландию», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Конору Макгрегору 36 лет. Несколько недель назад Печально известный заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента Ирландии.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.