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Чендлер показал впечатляющую физическую форму за шесть дней до боя с Пимблеттом

Чендлер показал впечатляющую физическую форму за шесть дней до боя с Пимблеттом
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38-летний бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер показал впечатляющую физическую форму за шесть дней до боя с 12-м номером рейтинга UFC в лёгком весе 30-летним англичанином Пэдди Пимблеттом. Поединок состоится на турнире UFC 314 в Майами (штат Флорида, США).

Фото: Из личного архива Чендлера

В последнем бою, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.

Пимблетт, в свою очередь, в данный момент идёт на серии из шести побед. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пэдди победил удушающим приёмом в первом раунде американца Кинга Грина.

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