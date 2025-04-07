Бивол: в России профессиональный бокс значительно слабее любительского

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол считает, что в России профессиональный бокс гораздо слабее любительского.

«Если цель — достичь вершин в профессиональном боксе, необходимо ехать в Америку. В России любительский бокс развит лучше, чем во многих других странах, но профессиональный бокс значительно слабее. Когда в Америке проходит вечер бокса, об этом узна\т весь мир. Так со временем узнали и обо мне», — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Exclusive KG.

Ранее Бивол ответил, что было тяжелее — справиться с Бетербиевым или с проблемами в личной жизни.