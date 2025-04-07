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Пимблетт: Царукян — просто маленький пафосный мальчик, которому досталось всё само собой

Пимблетт: Царукян — просто маленький пафосный мальчик, которому досталось всё само собой
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12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт резко высказался в адрес бывшего претендента на чемпионский титул UFC в категории до 70 кг армянина Армана Царукяна.

«Царукян — просто маленький пафосный мальчик, которому всё досталось само собой. Он маленький засранец. Арман, ты обделался. Ты пукнул и пошёл дальше», — приводит слова Пимблетта аккаунт Chamionship Rounds в X (ранее Twitter).

Пимблетт в данный момент идёт на серии из шести побед. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пэдди победил удушающим приёмом в первом раунде американца Кинга Грина.

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