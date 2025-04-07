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Пимблетт: прикончу Чендлера за два раунда, а в 2026 году буду биться за титул UFC

Пимблетт: прикончу Чендлера за два раунда, а в 2026 году буду биться за титул UFC
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12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт огласил имена соперников, с которыми хочет драться после потенциальной победы над бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером.

«Я собираюсь прикончить Чендлера за два раунда. Затем планирую сразиться с кем-то типа Оливейры или Гэтжи. В 2026 году буду биться за титул», — приводит слова Пимблетта аккаунт Chamionship Rounds в X (ранее Twitter).

Пимблетт в данный момент идёт на серии из шести побед. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Пэдди победил удушающим приёмом в первом раунде американца Кинга Грина.

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