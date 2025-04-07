Пимблетт: проведу первую защиту титула UFC против Топурии, чтобы выбить ему зубы

12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт резко высказался в адрес бывшего обладателя чемпионского титула UFC полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии.

«Все спрашивали, хочу ли я, чтобы Илия Топурия стал чемпионом UFC [в лёгком весе], ведь тогда у меня, вероятно, будет шанс получить титульный бой. Но нет, не хочу, чтобы Илия добился этого. К чёрту этого карлика! Дайте мне возможность завоевать титул. Тогда проведу свою первую защиту против Топурии, чтобы выбить ему все зубы», — приводит слова Пэдди Пимблетта аккаунт Full Send MMA в X (ранее Twitter).