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Пимблетт — о поединке Джонс — Аспиналл: не могу делать выбор не в пользу Джона

Пимблетт — о поединке Джонс — Аспиналл: не могу делать выбор не в пользу Джона
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12-й номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт не смог выбрать фаворита в потенциальном поединке между чемпионом UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом и обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг соотечественником Томом Аспиналлом.

«Я не могу делать выбор не в пользу Джонса. У Джона невероятный бойцовский интеллект, он постоянно разрабатывает новые стратегии, чтобы побеждать. В отличие от других бойцов, которые сражаются в одном и том же стиле, этот парень ищет разные методы для достижения победы. Я бы хотел, чтобы победил Том, но не могу идти против Джонса», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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