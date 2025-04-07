Чемпион UFC Пантожа сообщил, когда проведёт следующий бой

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа сообщил, когда планирует провести следующий поединок в североамериканской организации.

«Я должен был драться на турнире UFC 314, но матчмейкеры сняли мой поединок с турнира. Они предпочли перенести мой бой ближе к середине года… Я думаю, что буду драться в конце июня [во время Международной бойцовской недели]. Вот к чему мы стремимся», — приводит слова Пантожи аккаунт Chamionship Rounds в X (ранее Twitter).

Ранее Брэндон Морено заявил о намерении провести третий бой с Александром Пантожей на UFC 320.