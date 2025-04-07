Андерсон Силва назвал самого сильного соперника в карьере. Это не Дэн Хендерсон

49-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Андерсон Силва назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось драться по правилам смешанных единоборств.

«Это Хаято Сакураи, поскольку бой с ним был первым титульным в моей жизни. Я испытывал страх, так как, когда мы приехали на поединок с ним в Японию, мои члены команды заперли меня в комнате, где был только телевизор. Мне пришлось отсмотреть все хайлайты из карьеры Хаято. Я был в настоящем восторге, когда просматривал его бои.

Я наблюдал за его передвижениями и много заметил. На тот момент, насколько помню, Сакураи победил пятерых бразильцев. Поэтому я сказал: «Боже мой, у меня проблемы». Бой с Хаято Сакураи был моим первым серьёзным поединком, в котором я дрался с настолько известным бойцом», — приводит слова Силвы портал Bloody Elbow.

Бой между Силвой и Сакураи состоялся 26 августа 2001 года на турнире Shooto 7. Тогда на кону стоял титул чемпиона Shooto в среднем весе. Бой завершился победой Андерсона единогласным решением судей по итогу трёх раундов.