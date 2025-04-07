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О'Мэлли рассказал, когда планирует завершить карьеру

О'Мэлли рассказал, когда планирует завершить карьеру
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30-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли рассказал, до какого возраста планирует драться и когда собирается завершить карьеру.

«Я буду драться до тех пор, пока тело будет выдерживать [физическую нагрузку и урон]. С удовольствием выступал бы так долго, как смогу… до 37, 38 или 40 лет. Я хочу делать это дерьмо до тех пор, пока не отброшу коньки», — сказал О'Мэлли в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 15 сентября на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе, О'Мэлли уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили.

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