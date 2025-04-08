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О'Мэлли: я бы не просил о поединке с Двалишвили, если бы не знал, что могу победить его

О'Мэлли: я бы не просил о поединке с Двалишвили, если бы не знал, что могу победить его
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30-летний бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли уверен, что может победить действующего чемпиона UFC в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили.

«Люди ждут, что меня просто рубанут ко всем чертям. Мне нравится находиться в этом положении. Я уже был в данной позиции, когда дрался с Алджо. Но я бы не просил о поединке с Мерабом, если бы не знал, что могу выйти и победить его», — сказал О'Мэлли в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 15 сентября на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе, О'Мэлли уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили.

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