Дмитрий Бивол освободил титул чемпиона мира по версии WBC — журналист

Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, The Ring, IBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол освободил титул WBC, а также отказался от потенциального поединка с временным чемпионом WBC мексиканцем Дэвидом Бенавидесом. Об этом сообщил известный журналист Дэн Рафаэль на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, Дмитрий заявил о намерении провести третий поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Напомним, последний поединок Бивол провёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был Бетербиев. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Дмитрия решением большинства судей.