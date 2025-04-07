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Дмитрий Бивол освободил титул чемпиона мира по версии WBC — журналист

Дмитрий Бивол освободил титул чемпиона мира по версии WBC — журналист
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Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, The Ring, IBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол освободил титул WBC, а также отказался от потенциального поединка с временным чемпионом WBC мексиканцем Дэвидом Бенавидесом. Об этом сообщил известный журналист Дэн Рафаэль на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, Дмитрий заявил о намерении провести третий поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Напомним, последний поединок Бивол провёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником был Бетербиев. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Дмитрия решением большинства судей.

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