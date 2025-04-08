«Уведомление с нелепыми аргументами». Глава WBC – о решении Бивола освободить титул

Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что российский боксер Дмитрий Бивол больше не является абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе после решения освободить титул WBC.

«Я только что получил холодное и безличное уведомление от адвоката Дмитрия Бивола, Патрика Инглиша, с такими нелепыми аргументами, что я предпочёл бы их даже не обсуждать, в котором сообщается WBC, что Дмитрий Бивол решил отказаться от титула чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе. Мы желаем Биволу успехов и настоящим подтверждаем, что Давид Бенавидес является новым чемпионом мира WBC в полутяжёлом весе», — написал Сулейман на личной странице в социальной сети X.

Ранее Дмитрий заявил о намерении провести третий поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым.