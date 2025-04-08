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Адвокат Бивола: разочарованы неспособностью рейтинговых организаций придерживаться ротации

Адвокат Бивола: разочарованы неспособностью рейтинговых организаций придерживаться ротации
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Стало известно, что написал адвокат российского бойца Дмитрия Бивола Пэт Инглиш главе Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейману, объясняя решение боксёра отказаться от титула абсолютного чемпиона мира.

«Все в мире бокса знают, что существует обязательство провести третий бой с Артуром Бетербиевым… мы работаем над тем, чтобы этот бой состоялся.

Кроме того, мы разочарованы неспособностью рейтинговых организаций придерживаться системы ротации, установленной много лет назад. Вам известно, что IBF считает себя главной организацией, и на это есть основания, в отношении следующего боя Бивола», — приводит содержание письма The Ring.

Ранее Сулейман подтвердил, что Бивол освободил титул по версии WBC и назвал аргументы адвоката нелепыми.

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