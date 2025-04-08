Промоутер заявил, что Бивол может потерять ещё два пояса без боя

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов прокомментировал отказ абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола от титула WBC.

«Команда Бивола нацелена на третий бой против Бетербиева. Будет на кону стоять три пояса или один – вообще не имеет значения. В этом противостоянии титулы уже не имеют значения. Значение имеет только факт того, кто из них сильнее. И главная цель трилогии именно в этом. Я думаю, что вслед за WBC подобные решения могут последовать от WBO и IBF – у всех есть обязательные претенденты», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.