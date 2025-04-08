Бенавидес отреагировал на решение Бивола не защищать титул WBC против него

Обладатель временного титула WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американец Дэвид Бенавидес прокомментировал решение действующего чемпиона россиянина Дмитрия Бивола отказаться от пояса.

Напомним, ранее WBC назначил Бенавидеса обязательным претендентом для Бивола, боксёры обязаны были договориться о бое до 7 апреля, однако команда россиянина приняла иное решение.

«Только что узнал, что Бивол решил освободить свой титул вместо того, чтобы сразиться со мной. И это решение делает меня чемпионом WBC в полутяжёлом весе. Не идеальный способ стать чемпионом мира, но, так или иначе, теперь я чемпион WBC в полутяжёлом весе», — написал Бенавидес в социальных сетях.