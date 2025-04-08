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Тим Цзю поддержал Бенавидеса после отказа Бивола от боя с американцем

Тим Цзю поддержал Бенавидеса после отказа Бивола от боя с американцем
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Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю прокомментировал новость об отказе абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола проводить обязательную защиту против американца Дэвида Бенавидеса.

Напомним, сегодня, 7 апреля, стало известно, что Бивол освободил титул.

«Они не хотят проблем», — написал Цзю в социальных сетях.

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Является двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом весе.

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