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«Быстро прошло время». Хабиб вспомнил о завоевании титула UFC, состоявшемся 7 лет назад

«Быстро прошло время». Хабиб вспомнил о завоевании титула UFC, состоявшемся 7 лет назад
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил о завоевании титула престижнейшей организации мира.

«Ровно 7 лет назад. Так быстро, что ли, время прошло», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Хабибу Нурмагомедову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2012 по 2020 год выступал в UFC.

В апреле 2018 года Нурмагомедов завоевал чемпионский титул в лёгком весе, победив единогласным судейским решением американца Эла Яквинту, после чего провёл три защиты, одолев ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

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