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«Финансовая история». Кравцов — об отказе Бивола драться с Бенавидесом

«Финансовая история». Кравцов — об отказе Бивола драться с Бенавидесом
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал отказ абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола от титула WBC.

«Думаю, это правильное решение Бивола. Они выигрывают с точки зрения финансов в трилогии с Бетербиевым. Бенавидес с его поясом никуда не денется и будет доступен в любой момент для Димы. С ним он всегда успеет подраться. Не думаю, что Артур в какой-то степени слабее, чем Бенавидес. У Дэвида есть свои плюсы, у Бетербиева — свои. Но тут основная история, на мой взгляд, финансовая», — сказал Кравцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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