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UFC 314: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 314: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
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13 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314.

Трансляцию проведут российские телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также просмотр турнира будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало главного карда – в 5:00 мск.

В главном бою экс-чемпион в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом.

В соглавном событии бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер встретится с британцем Пэдди Пимблеттом.

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