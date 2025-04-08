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Царукян ответил Пимблетту, назвавшему его «пафосным мальчиком»

Царукян ответил Пимблетту, назвавшему его «пафосным мальчиком»
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян ответил британцу Пэдди Пимблетту, ранее раскритиковавшему его за снятие с чемпионского боя с соотечественником Исламом Махачевым и назвавшему его «пафосным мальчиком».

«И это говорит парень, получивший самый простой путь к вершине UFC просто потому, что у него забавный акцент и дешёвая прическа в стиле «Битлз». Я позволю тебе вызвать меня, если ты победишь, и мы посмотрим, кто наложит в штаны в клетке», — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на UFC 314 Пимблетт сразится с экс-претендентом на титул американцем Майклом Чендлером.

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