Александр Волкановски — Диего Лопес: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

13 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314. В главном бою экс-чемпион в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом.

Диего Лопесу 30 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

Алексу Волкановски 36 лет. Австралиец дебютировал в UFC в 2016 году и в декабре 2019-го стал чемпионом в полулёгком весе, отобрав титул у американца Макса Холлоуэя, после чего провёл пять защит. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию UFC 314. Начало главного карда – в 5:00 мск.