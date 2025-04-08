Бивол правильно сделал, отказавшись от пояса WBC?
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Сегодня, 8 апреля, стало известно, что абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол отказался от титула Всемирного боксёрского совета (WBC).
Напомним, ранее WBC назначил для Бивола обязательного претендента и обладателя временного титула, американца Дэвида Бенавидеса, команды боксёров должны были достичь соглашения до начала апреля, однако россиянин освободил пояс.
Юрист Бивола уже сообщил, что промоутеры работают над организацией третьего поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Бивол правильно сделал, отказавшись от пояса WBC?
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