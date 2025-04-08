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Майкл Чендлер – Пэдди Пимблетт: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть
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13 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314. В соглавном событии бывший претендент на титул в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер сразится с британцем Пэдди Пимблеттом.

Пэдди Пимблетту 30 лет. Британец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в организации шесть побед и ни одного поражения.

Майклу Чендлеру 38 лет. Американец является бывшим чемпионом Bellator в лёгком весе, дебютировал в UFC в 2021 году. В мае 2022 года сразился за титул организации с бразильцем Чарльзом Оливейрой, проиграв техническим нокаутом. Всего на его счету в UFC две победы и четыре поражения.

Трансляцию проведут российские телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также просмотр турнира будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало главного карда – в 5:00 мск.

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