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Тренер Топурии: расстроюсь, если бой с Махачевым не состоится

Тренер Топурии: расстроюсь, если бой с Махачевым не состоится
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Хорхе Климент, тренер экс-чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илии Топурии, высказался о потенциальном поединке грузина с действующим обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Я молюсь, чтобы этот бой состоялся. Это большой поединок. Я не знаю о планах Ислама, не знаю, что он действительно хочет. Я расстроюсь, если этот бой не состоится, поскольку считаю, что это хороший вариант для Илии», — сказал Климент в интервью Submission Radio.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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