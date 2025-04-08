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Доминик Рейес – Никита Крылов: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

Доминик Рейес — Никита Крылов: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть
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13 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 314. В рамках ивента российский боец Никита Крылов, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), сразится с бывшим претендентом на титул американцем Домиником Рейесом.

Никите Крылову 33 года. Боец дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2013-го по 2016-й выступал в UFC, после чего ушёл из лиги, но вернулся в 2018-м. Всего на его счету в организации 11 побед и семь поражений.

Доминику Рейесу 35 лет. Американец выступает в UFC с 2017 года. В феврале 2020-го сразился за титул в полутяжёлом весе с соотечественником Джоном Джонсом, проиграв единогласным решением. Всего на его счету в организации восемь побед и четыре поражения.

Трансляцию проведут российские телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также просмотр турнира будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало турнира – в 2:00 мск.

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