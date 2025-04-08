Фото: Волкановски показал актуальную физическую форму перед боем с Лопесом на UFC 314

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал актуальную физическую форму.
«Только бизнес», — подписал фотографии австралийский боец.
Фото: Из личного архива Александра Волкановски
Фото: Из личного архива Александра Волкановски
Напомним, в ночь с 12 на 13 апреля мск в Майами (США) Волкановски проведёт поединок с представителем Бразилии Диего Лопесом. Спортсмены сразятся за вакантный титул организации в полулёгком весе.
В общей сложности на счету Волкановски в смешанных единоборствах сейчас 26 побед при четырёх поражениях. В активе Лопеса 26 побед при шести поражениях.
Волкановски занялся дайвингом в окружении акул: