Тренер Бивола: когда Канело не давал бой Бенавидесу, WBC молчал в тряпочку

Геннадий Машьянов, тренер нового абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, прокомментировал решение россиянина оставить титул WBC и не проводить обязательную защиту против американца Дэвида Бенавидеса.

«Остальные организации согласны на ситуацию с трилогией. Просто в продолжение политики WBC… Канело несколько лет не давал бой Бенавидесу, который шёл претендентом по WBC во втором среднем весе. А Маурисио Сулейман молчал в тряпочку. Да, с каждого боя Канело WBC получает огромные деньги, плюс они мексиканцы. Канело — любимец Мексики. И Сулеймана бы попросту сожрали с потрохами, если бы он что‑то подобное выкинул.

А здесь и месяца не прошло после боя, а тут уже начали сроки торгов обозначать. У них по регламенту защита раз в год. Ну и исходя из календарного года, Дима должен был драться с обязательным претендентом, грубо говоря, в феврале 2026 года», — приводит слова Машьянова «Матч ТВ».