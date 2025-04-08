«Уже всё». Гаджиев отреагировал на тяжёлое поражение Олейника в BKFC

Известный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение экс-бойца UFC россиянина Алексея Олейника в кулачной лиге BKFC.

Напомним, на турнире BKFC 71 Олейник встретился с бразильцем Джеронимо дос Сантосом и проиграл нокаутом в первом раунде.

«Грустно мне смотреть на то, что происходит. Гораздо прикольнее смотреть на то, как Алексей Олейник выглядит в шоу «Титаны». В этом шоу он смотрится отлично, он там, будучи довольно-таки возрастным участником, в некоторых конкурсах выглядит очень даже. К сожалению, выступления на шоу «Титаны» не дают ему тех денег, которые можно заработать на боях. Ну и в боях, я думаю, уже всё. После этого нокаута становится ясно, что его время ушло», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.