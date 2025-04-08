Алекс Волкановски посетил гоночную трассу перед UFC 314

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Алекс Волкановски посетил гоночную трассу в Майами (США), где 13 апреля на турнире UFC 314 он сразится за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом.

Австралиец прокатился на карте и потолкал полноценный гоночный болид.

Алексу Волкановски 36 лет. Австралиец дебютировал в UFC в 2016 году и в декабре 2019-го стал чемпионом в полулёгком весе, отобрав титул у американца Макса Холлоуэя, после чего провёл пять защит. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию UFC 314. Начало главного карда – в 5:00 мск.