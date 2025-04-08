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Тренер Бивола: WBC решил напакостить Диме, в приоритете двигать Бенавидеса

Тренер Бивола: WBC решил напакостить Диме, в приоритете двигать Бенавидеса
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Экс-чемпион мира Дмитрий Кириллов, входящий в тренерский штаб абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал решение их команды освободить титул WBC.

«Конечно, в приоритете WBC двигать Дэвида Бенавидеса. С этим связано желание Сулеймана навредить и двинуть своего боксёра. Каждая организация могла выдвинуть своего официального претендента, но трилогия прописана, и её нужно завершить. Не знаю, почему WBC и Маурисио Сулейман решили напакостить. Надеюсь, реванш состоится и вопрос будет закрыт, а там Дмитрию можно пойти и за Бенавидесом», — приводит слова Кириллова издание MMA.Metaratings.ru.

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