Вице-президент АСА: Белаз даст тяжёлый бой, но Шлеменко всё равно победит

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что белорус Владислав Ковалёв по прозвищу Белаз сможет составить серьёзную оппозицию россиянину Александру Шлеменко. Поединок по правилам ММА запланирован на 31 мая в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 22.

«Хорошо раскрученный поединок – Белаз против Шлеменко. Белаз — прочный и здоровый парень. Много здоровья у него, постоянно прет вперёд. В любом случае он привнесёт характер в этот поединок, напор, желание победить. Мастерство, конечно же, на стороне Шлеменко. Он более опытный, более техничный, более разносторонний. Белаз неплохо борется, но вряд ли Шлеменко даст себя бороть. Или если и даже даст себя бороть, то не удерживать себя внизу. А ударная техника всё-таки, мне кажется, на стороне Шлеменко, это очевидно. Хотя вот этот напор со стороны Белаза, постоянное стремление идти вперёд могут стать проблемой для Шлеменко. Я думаю, Александр победит в этом противостоянии. Но бой ожидается тяжёлым. Потому что Белаз — парень мотивированный, молодой. Он создаст проблемы Александру», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.