ФНС вновь заблокировала банковский счёт Хабиба Нурмагомедова — источник

Федеральная налоговая служба (ФНС) вновь заблокировала банковский счёт 36-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг), а также члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Согласно имеющейся информации, причиной данного действия стало то, что Нурмагомедов вовремя не предоставил декларацию о доходах за 2024 год.

Напомним, в прошлом году у Хабиба уже блокировали банковские счета из-за долга в 320 млн рублей, а судебные приставы брали под арест имущество (дом в Дагестане и автопарк, который состоит из шести люксовых моделей машин).

В данный момент Хабиб находится в России и проводит тренировочные сборы с командой в селе Сильди в Дагестане.