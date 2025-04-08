Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

ФНС вновь заблокировала банковский счёт Хабиба Нурмагомедова — источник

ФНС вновь заблокировала банковский счёт Хабиба Нурмагомедова — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Федеральная налоговая служба (ФНС) вновь заблокировала банковский счёт 36-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг), а также члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Согласно имеющейся информации, причиной данного действия стало то, что Нурмагомедов вовремя не предоставил декларацию о доходах за 2024 год.

Напомним, в прошлом году у Хабиба уже блокировали банковские счета из-за долга в 320 млн рублей, а судебные приставы брали под арест имущество (дом в Дагестане и автопарк, который состоит из шести люксовых моделей машин).

В данный момент Хабиб находится в России и проводит тренировочные сборы с командой в селе Сильди в Дагестане.

Материалы по теме
«Быстро прошло время». Хабиб вспомнил о завоевании титула UFC, состоявшемся 7 лет назад
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android