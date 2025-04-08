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Волкановски выступит на UFC 314 в кастомных шортах с отсылкой к Александру Македонскому

Волкановски выступит на UFC 314 в кастомных шортах с отсылкой к Александру Македонскому
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски подерётся с третьим номером рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами (штат Флорида, США) в кастомных шортах.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Диего Лопес

Они выполнены в тёмно-зелёном цвете. Кроме того, создатели оставили несколько отсылок к родине Александра — Македонии. Так, с левой стороны можно увидеть английское слово Great (в переводе на русский язык «великий»), которое отсылает и к прозвищу Волкановски, и к прозвищу древнего македонского царя Александра Македонского. Также шорты опоясывает рисунок в виде оливкового венка.

Фото: Аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter)

Фото: Аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter)

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