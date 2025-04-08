Волкановски выступит на UFC 314 в кастомных шортах с отсылкой к Александру Македонскому

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски подерётся с третьим номером рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильцем Диего Лопесом 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами (штат Флорида, США) в кастомных шортах.

Они выполнены в тёмно-зелёном цвете. Кроме того, создатели оставили несколько отсылок к родине Александра — Македонии. Так, с левой стороны можно увидеть английское слово Great (в переводе на русский язык «великий»), которое отсылает и к прозвищу Волкановски, и к прозвищу древнего македонского царя Александра Македонского . Также шорты опоясывает рисунок в виде оливкового венка .

Фото: Аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter)