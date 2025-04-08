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Джозеф Паркер объяснил, в каком случае Тайсон Фьюри вернётся в бокс

Джозеф Паркер объяснил, в каком случае Тайсон Фьюри вернётся в бокс
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33-летний обладатель временного титула чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер объяснил, в каком случае бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри возобновит свою профессиональную карьеру.

«Если у Тайсона хватит духу, если он захочет усердно тренироваться и добиться чего-то ещё в боксе [то он вернётся].

Фьюри добился всего, чего только можно достичь в нашем спорте. Но в том случае, если он хочет вернуться, то должен это сделать. Если Тайсон не хочет возвращаться, пусть наслаждается пенсией и временем с семьёй. Я бы хотел увидеть его поединок с Джошуа. Об этом бое говорят уже очень давно», — приводит слова Паркера портал Mirror.

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