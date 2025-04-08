Гамрот — Царукяну: перестань искать лёгкие бои, особенно с клоуном Пимблеттом

Восьмой номер рейтинга UFC в полулёгком весе Матеуш Гамрот обратился к бывшему сопернику и экс-претенденту на титул UFC в категории до 70 кг Арману Царукяну в связи с тем, что тот согласился принять бой с Пэдди Пимблеттом.

«Перестань искать лёгкие бои, особенно с клоуном. Без амбиций ты никогда не станешь чемпионом, у тебя есть шанс отомстить, так что прими его», — написал Гамрот на своей странице в социальных сетях.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.