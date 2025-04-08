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Поединок Мовсара Евлоева с Аароном Пико отменён — источник

Поединок Мовсара Евлоева с Аароном Пико отменён — источник
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Поединок между четвёртым номером рейтинга UFC в полулёгком весе непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым с дебютантом лиги и бывшим бойцом Bellator и PFL американцем Аароном Пико отменён. Об этом сообщает аккаунт Red Fury MMA в «Инстаграме». Бой должен был пройти 17 мая на турнире UFC Vegas 106.

Согласно имеющейся информации, матчмейкеры промоушена захотели перенести поединок на более поздний и неопределённый срок. Таким образом, Мовсар принял решение дождаться результата боя между Александром Волкановски и Диего Лопесом, который пройдёт 13 апреля в Майами на турнире UFC 314.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

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