Рой Джонс: со временем Овечкин может сравняться с Мохаммедом Али

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший считает, что в будущем 39-летний капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин может сравняться по влиянию на спорт с легендарным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе соотечественником Мохаммедом Али.

«Овечкин установил уникальное достижение – это бесспорно. У нас в боксе был человек с уникальным достижением – это Рокки Марчиано. Но вот по всем компонентам неоспоримым лидером был и остаётся Мохаммед Али. Думаю, что со временем Овечкин может сравняться с ним по уровню влияния», — приводит слова Джонса ТАСС.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, российский хоккеист забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).