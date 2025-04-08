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О'Мэлли: Чендлер проявил себя гангстером, приняв бой с Пимблеттом. Пэдди — очень искусный

О'Мэлли: Чендлер проявил себя гангстером, приняв бой с Пимблеттом. Пэдди — очень искусный
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30-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между англичанином Пэдди Пимблеттом и соотечественником Майклом Чендлером.

«Бой Пэдди с Майком — поистине захватывающее дерьмо. Чендлер — настоящий гангстер, так как решился принять этот вызов. Победа Майка над Пимблеттом станет значительным достижением в карьере — если, конечно, он сможет добиться этого. Может, кому-то покажется, что это не так, но Пэдди чертовски искусен. Его выступление в бою с Кингом Грином было впечатляющим. Нас ждёт грандиозный бой. Майкл Чендлер продемонстрировал свою решимость, согласившись на этот поединок. Не могу сказать, кто победит. Я чувствую, что это будет очень конкурентный бей», — приводит слова О'Мэлли портал MMA News.

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