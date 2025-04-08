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Двалишвили: О'Мэлли заслужил реванш со мной. Это будет совершенно другой бой

Двалишвили: О'Мэлли заслужил реванш со мной. Это будет совершенно другой бой
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили считает, что американец Шон О'Мэлли заслужил реванш с ним.

«Хотя многие критикуют О'Мэлли за то, что он получил возможность провести реванш со мной, я считаю, что Шон это заслужил. После предыдущего поединка Шон выдвинул множество оправданий. Уверен, в этот раз ему удастся внести изменения в свой план на бой. Это будет совершенно другой поединок… Ожидаю, что он с самого начала начнёт бить меня по корпусу. Но я также попробую свои силы в стойке», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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