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Известная голливудская актриса ответила, кого считает своим любимым бойцом ММА

Известная голливудская актриса ответила, кого считает своим любимым бойцом ММА
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27-летняя известная голливудская актриса Сидни Суини призналась, что её любимым бойцом смешанных единоборств является 38-летняя член Зала славы UFC и бывший обладатель чемпионского титула UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) Ронда Роузи.

«Я всегда была поклонницей Ронды. Мне даже удалось пообщаться с ней и пообедать. Это было просто безумие», — приводит слова Суини портал Bloody Elbow.

Напомним, Ронда Роузи завершила карьеру в MMA в 2016 году. Всего на её счету 12 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения от соотечественницы Холли Холм и представительницы Бразилии Аманды Нуньес.

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