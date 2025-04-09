Двалишвили утверждает, что Махачев должен драться с Топурией

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили считает, что действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев должен драться с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 61 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«На пресс-конференции [перед турниром UFC 311] Ислам сказал мне: «Мераб, я уважаю тебя, но, когда у тебя есть главный претендент, ты должен драться с ним». Я согласился с этим. Теперь у него есть главный соперник в лице Илии Топурии, однако Ислам не хочет с ним драться… Никто не критиковал Ислама [за такое] так, как критиковали меня»», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.