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Двалишвили утверждает, что Махачев должен драться с Топурией

Двалишвили утверждает, что Махачев должен драться с Топурией
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили считает, что действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев должен драться с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 61 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«На пресс-конференции [перед турниром UFC 311] Ислам сказал мне: «Мераб, я уважаю тебя, но, когда у тебя есть главный претендент, ты должен драться с ним». Я согласился с этим. Теперь у него есть главный соперник в лице Илии Топурии, однако Ислам не хочет с ним драться… Никто не критиковал Ислама [за такое] так, как критиковали меня»», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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