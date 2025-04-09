Денис Лебедев отреагировал на решение Бивола отказаться от титула WBC

Бывший объединённый чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал решение абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола отказаться от титула WBC и не проводить обязательную защиту против американца Дэвида Бенавидеса.

«Бивол — человек, воспитанный в России с правильными ценностями. Он совсем другой, в отличие от многих иностранных боксёров. Конечно, выгоднее было бы сохранить все пояса, выиграв сначала бой у Бенавидеса, и не думать, кто и что скажет про тебя. Но Бивол не погнался за выгодой, а поступил по справедливости. Поскольку Бетербиев ранее дал Биволу возможность реванша, поэтому Бивол в ответ даёт Артуру такое же право реванша. Бивол поступил по-мужски, он принял правильное решение настоящего мужчины. Если бы я оказался в подобной ситуации, я бы поступил так же», — приводит слова Лебедева издание «ВсеПроСпорт.ру».