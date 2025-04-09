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Ковалёв ответил, жалеет ли о том, что не стал абсолютным чемпионом мира

Ковалёв ответил, жалеет ли о том, что не стал абсолютным чемпионом мира
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Сергей Ковалёв ответил, жалеет ли о чём-либо в своей профессиональной карьере.

«Много моментов, конечно… Всегда хочется сделать лучше, больше, качественнее… Но получилось так, как получилось. И ошибки совершал, за которые поплатился. Потом, опять же, соперники, которые не дали мне возможность стать абсолютным чемпионом. Адонис Чикенсон в тот момент от меня отрулил с титулом WBC, и у меня не было возможности сразиться за абсолютного чемпиона», — сказал Ковалёв в интервью «БОКС ТВ».

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