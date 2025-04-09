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Двалишвили: мне жаль О’Мэлли, я украл его пояс, фанатов и сделал скромным

Двалишвили: мне жаль О’Мэлли, я украл его пояс, фанатов и сделал скромным
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о бывшем обладателе титула американце Шоне О’Мэлли перед реваншем с ним, который состоится на турнире UFC 316.

«На самом деле мне жаль О’Мэлли. Я украл его куртку, пояс, фанатов и сделал его скромным. Он изменился, и это хорошо. Он смешной и милый парень», — сказал Двалишвили в интервью Ариэлю Хельвани.

Напомним, первый поединок Двалишвили и О’Мэлли состоялся на турнире UFC 306 в сентябре и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением.

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